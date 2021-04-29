Görüşmede, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmeleri, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün uygulanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Başbakan Saner, görüşmeyle ilgili açıklama yaptı ve “Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Covid-19 salgınını başarılı bir şekilde geride bırakması, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması ve egemen, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için kendilerine tam destek vermekte olduğunu” vurguladı.



Saner şunları kaydetti:



“Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la çok yararlı bir görüşme yaptık.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Covid-19 salgınını başarı ile geride bırakması, yaşadığımız sorunların aşılması ve gelinen konjonktürde egemen, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için hükümetimize, Devletimize tam destek vermektedir.

Bunu sorgulamak veya bu konuda bazı belirsizlikler yaratmak doğru değildir.



Sayın Oktay’la benim imza koyduğumuz geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belirlediğimiz ortak hedefler doğrultusunda uygulanacak ve mutlaka ülkemiz için yararlı sonuçlar ortaya çıkacaktır.



Bu protokol kapsamında Türkiye’den bütçemize gereken katkı sağlanmıştır.

Ayrıca yine bu protokol kapsamında bulunan alt yapılarımızla ilgili çalışmalar da deva etmektedir.



Anavatan Türkiye’nin desteği ile Mayıs ayından itibaren alt yapı çalışmaları başlayacak ve ülke kısa sürede adeta bir şantiyeye dönecektir.



Önümüzdeki günlerde protokolün uygulanması ve çalışmaların ivme kazanması için gerekenler mutlaka yapılacaktır.”