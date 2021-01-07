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Meclis Başkanı Seçimi, bir sonraki birleşimde

Meclis Genel Kurulu toplandı, bugüne ertelenen Meclis Başkanlığı seçimi Genel Kurul’un bir sonraki birleşimine ertelendi.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:58
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Meclis Başkanı Seçimi, bir sonraki birleşimde

Meclis Genel Kurulu toplandı, bugüne ertelenen Meclis Başkanlığı seçimi Genel Kurul’un bir sonraki birleşimine ertelendi.

Meclis Genel Kurulu’nun 11 Ocak Pazartesi günkü birleşiminde yasama ve yürütme görevlerinin birlikte yapılması da karara bağlandı.

Seçim bugüne ertelenmişti…

Hatırlanacağı üzere, Genel Kurul’un geçtiğimiz birleşiminde Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçememişti.

UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıklamıştı.

Başsavcılık’tan görüş istendi…

Geçtiğimiz Pazartesi günü bugüne ertelenen seçim, bugün de ‘Başsavcılık’tan talep edilen görüşün gelmesi için bir sonraki birleşime ertelendi.

Meclis Başkanlığı UBP’nin talebi ile oylamada 26 RET oyu alan Resmiye Canaltay’ın yeniden adaylığına ilişkin görüş istemişti.

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