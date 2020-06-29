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Meclis bugün son toplantısını yapacak

Meclis Genel Kurulu bugün 3. Yasama Yılının son toplantısını yapacak ve tatile girecek.

29 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
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Meclis bugün son toplantısını yapacak

Meclis Genel Kurulu, bugün, 9. Dönem 3. Yasama Yılı’nın son toplantısını yapacak ve tatile girecek.

Meclis İç Tüzüğü gereği her yıl Temmuz ayının ilk iş günü ile Ekim ayının ilk iş günü arasında çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü son toplantısının ardından, yaz aylarında da komitelerden gelecek tasarılar için olağanüstü birleşimler yapması öngörülüyor.

Genel Kurul’un tatilde olduğu süreçte, komiteler çalışmalarına devam edecek.

GÜNDEM

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü özel gündeminde, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi ile  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’un “Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler İle Görüşülecek Diğer İşler” gündeminde ise, şu gündem maddeleri var:

“Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını  Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi. Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi. Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi. Bilişim Suçları Yasa Tasarısı. Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı. Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı. Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi.”
Meclis Genel Kurulu’nun yarınki gündeminin “Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler” bölümünde ise, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi ile Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.

ULUÇAY: “AKSAYAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, geçtiğimiz günlerde TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis’in olağan son toplantısını yapacağını ancak daha önce komite başkanları, siyasi parti başkanları ve hükümet yetkilileriyle yaptıkları değerlendirme ışığında, özellikle Koronavirüs salgını döneminde aksayan çalışmaların devam edeceğini söylemişti.

Uluçay, komite çalışmalarının yaz döneminde tamamlanması halinde ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal altyapı için Temmuz ve Ağustos aylarında Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü birleşimler yapabileceklerini belirtmişti.

Uluçay, ülkede yaşanan sıkıntılara işaret ederek, sağlıkta ve ekonomideki çalışmalara devam edileceğini; Meclis’in de bu çerçevede çalışacağını; hem sürekli komitelerin hem de araştırma komitelerinin yaz aylarında toplantılarına devam edeceğini kaydetmişti.

ERHÜRMAN: “MECLİSİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE ÖNERİ YAPACAĞIZ”

Diğer yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatili döneminde de çalışmaya devam etmesi için öneride bulunacaklarını açıklamıştı.

Erhürman, böyle bir dönemde her şey normalmiş gibi Meclis’in tatile çıkmasının doğru olmayacağını, yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
MeclisKKTC Meclis
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dervis 2020-06-29 11:16:45

cok cok calisip cok isler basardiniz. hakkinizdir..

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