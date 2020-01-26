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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

26 Ocak 2020 Pazar 11:35
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis toplantısı özel gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu var.
  
Ayrıca, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu görüşülecek.

Meclis gündeminde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de oylamaya sunulacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel KuruluMeclisToplantıHaberGündemKıbrıs
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