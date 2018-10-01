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Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına bugün başladı

Yeni yasama yılı bugün başladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu temmuzda başlayan tatilin ardından bugün ilk toplantısını yapıyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:33
Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına bugün başladı

Saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre başkanlığında başlayan toplantıyı, Cumhurbaşkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izliyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Meclis Faaliyet Raporu okundu. Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman söz aldı.

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Yeni Yasama YılıMeclis Genel KuruluCumhuriyet MeclisiGündemKıbrıs
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