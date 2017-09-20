Meclis Komitesi 'Seçim Yasa Tasarısı'nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 10.00’ da toplandı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye; DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili Erdal Özcenk, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, ve Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.

Komite toplantısında, Başbakanlık’tan Metin Beyoğlu, Bügem Kırgın, Zeynep Denner ve Seçim Mukayyidi Hurşide Paşa da yer aldı.