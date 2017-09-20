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Meclis Komitesi 'Seçim Yasa Tasarısı'nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürdü...

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:06
Meclis Komitesi 'Seçim Yasa Tasarısı'nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün  saat 10.00’ da  toplandı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye; DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili  Erdal Özcenk, TDP Milletvekili Zeki Çeler,  Bağımsız Milletvekili  Mehmet Çakıcı, ve Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz  katıldı.

Komite toplantısında, Başbakanlık’tan Metin Beyoğlu, Bügem Kırgın, Zeynep Denner ve Seçim Mukayyidi Hurşide Paşa da yer aldı.

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