Meclis, salgın sonrası ekonomik durumu görüşecek

Cumhuriyet Meclisi, bugün, “Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, bugün 11.00’de başlayacak.
Meclis bugün toplanarak Covid–19’un yarattığı koşullar ve ekonomik durumu" görüşecek.
Cumhuriyet Meclisi, bugün, “Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, bugün 11.00’de başlayacak.