Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Meclis, salgın sonrası ekonomik durumu görüşecek

Meclis bugün toplanarak Covid–19’un yarattığı koşullar ve ekonomik durumu" görüşecek.

28 Nisan 2020 Salı 08:13
943 Okunma
Meclis, salgın sonrası ekonomik durumu görüşecek

Cumhuriyet Meclisi, bugün, “Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, bugün 11.00’de başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiKoronavirüsCovid–19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Bu küçücük ülke, kendi başarı öyküsünü yazıyor"
Özersay: "Bu küçücük ülke, kendi başarı öyküsünü yazıyor"
Hava durumu
Hava durumu
Tatar: "İnşaat sektörünü, 4 Mayıs'tan sonra açmayı hedefliyoruz"
Tatar: "İnşaat sektörünü, 4 Mayıs'tan sonra açmayı hedefliyoruz"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim