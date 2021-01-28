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Meclis'te bütçe maratonu!

Meclis Genel Kurulu, iki günlük bütçe programını birleştirdi.

28 Ocak 2021 Perşembe 12:07
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Meclis'te bütçe maratonu!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini bugün tamamlanacak Siyasi partiler arasında varılan mutabakat uyarınca, bugün ve yarını içeren program birleştirildi.

Meclis Başkanlığı tarafından daha önce açıklanan programa göre bugünün gündeminde Dışişleri Bakanlığı,Turizm ve Çevre Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı bütçeleri yer alıyordu.

İki günlük programın birleştirilmesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesinin görüşülmesi de bugüne alındı. Bütçe görüşmeleri 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününün oylanması ile tamamlanacak.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurulk’dabugün ilk olarak Dışişleri Bakanlığı Bütçesi’nin görüşülmesine geçildi. 

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