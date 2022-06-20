Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.40’ta Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanmayı denedi ancak nisap bulunmadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.

Meclis Genel Kurulu ikinci denemede nisabı sağlayarak toplandı.

Meclis’te Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğu ile onaylandı.

Ardından KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin 3. Görüşmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.