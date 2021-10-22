Meclis yine toplanamadı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında yine yeterli sayıya ulaşamadı...

Dün yine nisabın sağlanamadığı Mecliste bugün güncel konuşmaların yer alması planlanıyordu. Son toplantısını 7 Ekim’de yapan Meclis, bir sonraki toplanma denemesini 11 Ekim’de yapmış, ardından da yine nisap sorunu nedeniyle açılamamıştı. 7 Ekim'den bugüne toplanma denemesi yapan Meclis bir türlü açılamadı.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında 19 Ekim Salı günü Meclis Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Sennaroğlu toplantı sonrasında “Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini” açıklamıştı.

Sonraki toplantı 25 Ekim Pazartesi

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'nun Mecliste olmaması nedeniyle toplantıya başkanlık eden Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, toplantı yeter sayıya ulaşılamamasının ardından yaptığı konuşmada bir sonraki toplantının 25 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.