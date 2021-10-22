Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
banner107

Meclis yine toplanamadı!

Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısına ulaşamaması nedeniyle yine toplanamadı.

22 Ekim 2021 Cuma 11:56
158 Okunma
Meclis yine toplanamadı!
banner108

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında yine yeterli sayıya ulaşamadı...

Dün yine nisabın sağlanamadığı Mecliste bugün güncel konuşmaların yer alması planlanıyordu. Son toplantısını 7 Ekim’de yapan Meclis, bir sonraki toplanma denemesini 11 Ekim’de yapmış, ardından da yine nisap sorunu nedeniyle açılamamıştı. 7 Ekim'den bugüne toplanma denemesi yapan Meclis bir türlü açılamadı.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında 19 Ekim Salı günü Meclis Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Sennaroğlu toplantı sonrasında “Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini” açıklamıştı.

Sonraki toplantı 25 Ekim Pazartesi

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'nun Mecliste olmaması nedeniyle toplantıya başkanlık eden Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, toplantı yeter sayıya ulaşılamamasının ardından yaptığı konuşmada bir sonraki toplantının 25 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
MeclisKKTC Meclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Tarım Dairesi'nden önemli açıklama!
Tarım Dairesi'nden önemli açıklama!
Çalıştığı İş Yerinden 7 Bin TL'ye Yakın Para Çalan Kişi Tutuklandı
Çalıştığı İş Yerinden 7 Bin TL'ye Yakın Para Çalan Kişi Tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim