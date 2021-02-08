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Mehmet Akıner covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Londra’da yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Akıner (Velettin) covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:53
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Mehmet Akıner covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Aslen Akıncılar (Lurucina)‘lı olan Mehmet Akıner, virüse yakalandığını bir hafta önce Facebook aracılığıyla duyurmuş ve evinde kendi kendini tedavi etmeye çalışıyordu.

Elde edilen bilgilere göre Akıner’in sadece ateşi olduğu ve ağrı kesicilerle durumunu idare etmeye çalıştığı, konuştuğu yakınlarına da kendini oldukça iyi hissettiğini söylediği belirtiliyor.

En son dün öğle saatlerinde bahçesindeki işlerini tamamladıktan sonra içeri girdiği, daha sonra yatağında ailesi tarafından ölü bulunduğu haber verildi.

Akıner’in ölümü ailesi ve yakınları içerisinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Kaynak  Havadis

Son Güncelleme: 08.02.2021 14:57
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