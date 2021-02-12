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Mehmetçik’te 'komşuculuk' bulaşı arttırıyor

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, "Sokağı kontrol edebiliyoruz ancak komşuluk ilişkilerini kontrol edemiyoruz" dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 11:10
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Mehmetçik’te 'komşuculuk' bulaşı arttırıyor

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik’te dün tespit edilen yeni vakaların ardından bugün yeni vaka çıkmadığını söyledi. Cemil Sarıçizmeli, pozitif vakaların ve temaslıların karantinada olduğunu belirterek, köyde tarama yapılmasını istediklerini dile getirdi. Sarıçizmeli, vakaların komşuluk ziyaretlerinden yayıldığını kaydetti.

Cemil Sarıçizmeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

"Mehmetçik’te dün itibariyle 13 vaka var. Lefkoşa’da karantinada tutuluyorlar.

Zabıta polis ve kaymakamlık sağlık kuralları ve evde kalmaları için uyarılar yapıyor. Denetleme yapılıyor.

Vakaların artmasından endişeliyiz. Önümüzdeki hafta tarama yapılmasını istiyoruz.

İlk pozitif vaka çıktıktan sonra vakalar yayıldı. Lefkoşa’da görev yapan bir polisten bulaştı. Ailesi, komşusu ve akrabalarına da bulaştı.

Vakalardan 3 kişisi belediyede çalışıyor.

Temaslılar evde izole altında gerekli görülenler karantina merkezlerine taşınıyor.

Temaslı personller var bu nedenle kısmi hizmet veriyoruz. Çöpler toplanıyor, vezne 1’e kadar açık. Zabıta ve sağlık ekipleri, dezenfekte çalışması yapıyor.

Kurallara uymayanlara gerekli cezalar yazılıyor. Süreç kontrol altına alınana kadar devam edecek.

İnsanımız bu süreci dikkate almadı. Sokağı kontrol edebiliyoruz ancak komşuluk ilişkilerini kontrol edemiyoruz.

Aşılarda yaşlılar aşılandı risk grubunda ve ön planda sokakta çalışanlarına da başlanması gerekir. Aşı planında belediye çalışanlarını görmemek üzücü öncelik verilmeli."

Kaynak : Haber Kıbrıs

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