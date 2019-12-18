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‘Mendil’ Belgeseli bu akşam KTÖS’te gösterilecek

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:30
‘Mendil’ Belgeseli bu akşam KTÖS’te gösterilecek

EOKA-B’nin 1974’te yaptığı Taşkent katliamında eşini kaybeden Leyla Kıralp ile Gazimağusa göçmeni Maria Chrisantou’nun öyküsünü anlatan “Mendil” belgeseli, bu akşam saat 19.30’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde gösterilecek.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, “İki kadının dostluğu; Maria Chrisantou’nun, gözyaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlıyor. Kıralp bu hikayeyi ‘Paylaştığımız Islak Mendil’ adlı kitabında anlatmıştı. Daha sonra kitap Yunancaya çevrildi. Ardından da belgesel haline getirildi” ifadeleri kullanıldı.

İki toplumlu ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ adlı RIK’teki TV programlarından tanınan Hristalla Avgusti’nin yönettiği belgeselde, araştırmayı da gazeteci Hüseyin Halil gerçekleştirdi.

(BRT/MAIL)

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KTÖS
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