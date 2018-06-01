Merkez Bankası, Komite üyelerine sunum yaptı

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve Banka yetkililerin de hazır bulunduğu sunum: “KKTC’de ekonomik durum, Merkez Bankası ve Bankacılık Sektörü” konu başlığı ile gerçekleştirildi.

Yılda 2 kez Merkez Bankasının hazırladığı raporun sunum şeklinde ele alınacağı toplantıların ilki niteliğin taşıyan sunumda, ülkedeki makro ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektöründeki son durum ele alındı.

Toplantıda, son dönemde dövizde meydana gelen dalgalanmalar, Komite üyeleri ve Merkez Bankası yetkilileri tarafından ele alındı.

Toplantıya; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Başkan Yardımcısı Ersin Tatar, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç katıldı.