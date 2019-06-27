Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

KKTC Merkez Bankası 2019 yılı birinci çeyrek bültenini yayımladı. Bültene göre Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2019 yılının birinci çeyreğinde 2018 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 7,5 artarak 35 milyar 452,8 milyon TL’ye yükseldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:32
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

2019 yılının birinci çeyreğinde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük paylar yüzde 55,92 ve yüzde 30,44 ile sırasıyla brüt krediler ile nakit ve nakit benzeri kalemler oldu. 2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla sektörün pasif toplamı incelendiğinde mevduatın yüzde 80,25, özkaynakların yüzde 9,33, bankalara borçların yüzde 6,1 ve diğer pasiflerin ise yüzde 4,32 oranında pay sahibi olduğu görülüyor.

2019 yılı birinci çeyreğinde sektördeki yoğunlaşma incelendiğinde aktif büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın sektör içindeki payının yüzde 55,85 olduğu anlaşılıyor.

2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) incelendiğinde bir önceki çeyreğe göre 0,07 puan azalarak yüzde 17,79 düzeyinde gerçekleştiği görülüyor.

Sektörde tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,2 oranında artarak 1 milyar 85,3 milyon TL’ye yükseldi.

Toplam TGA içindeki özel sermayeli bankaların payı bir önceki çeyreğe göre artarken, kamu bankaları ve şube bankalarının paylarında ise azalma gözlendi. 2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla TGA dönüşüm oranı yüzde 5,47 olarak gerçekleşti.

Buna göre bir yıllık dönemde TGA dönüşüm oranında 0.24 puan düşüş yaşandı. 2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla sektörün aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı yükselerek sırasıyla yüzde 2,46 ve yüzde 27,12 seviyelerine ulaştı.

Bültene göre KKTC ekonomisinde 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında yıllık enflasyon oranları 2018 yılı aynı dönemlerine kıyasla oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti. 2018 yılı ilk üç ayında sırasıyla yüzde 11,57, yüzde 12,80 ve yüzde 12,11 olan yıllık enflasyon oranı, 2019 yılı aynı aylarında ise sırasıyla yüzde 30,94, yüzde 28,67 ve yüzde 29,26 oldu. 2019 yılı Mart ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler gıda ve alkolsüz içecekler, mobilya ve konut, su elektrik ve gaz oldu.

2019 mali yılının birinci çeyreğinde KKTC bütçe gelirleri 1 milyar 416,7 milyon TL, bütçe giderleri ise 1 milyar 436,7 milyon TL olarak gerçekleşti, kamu maliyesi ilgili dönemi 20 milyon TL açık ile kapattı. 2019 mali yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla KKTC bütçe gelirleri yüzde 40 artış gösterirken, bütçe giderleri ise yüzde 52,6 artmıştır. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yıl aynı çeyreğine göre 165 milyon TL artış ile 896,7 milyon TL seviyesine yükseldi. İkinci en büyük paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 492,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

KKTC bütçesi giderlerinde ise en yüksek paya sahip kalemler olan cari transferler ile personel giderleri sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 ve yüzde 34,3 artış gösterdi ve sırasıyla 738 milyon TL ve 566,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİKEV, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti
KİKEV, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti
Patates üreticileri yarın ödenecek
Patates üreticileri yarın ödenecek
DAÜ “Dünyanın en iyi genç üniversiteleri” sıralamasında yer aldı
DAÜ “Dünyanın en iyi genç üniversiteleri” sıralamasında yer aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim