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Merkezi Cezaevi'nde kameraların çalışmadığı iddiası

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı açıklamada bulunarak, Merkezi Cezaevindeki kameraların bile çalışmadığını söyledi.

12 Şubat 2021 Cuma 12:03
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Merkezi Cezaevi'nde kameraların çalışmadığı iddiası

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı açıklamada bulunarak, Merkezi Cezaevindeki kameraların bile çalışmadığını söyledi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı açıklaması şöyle:

Merkezi Cezaevinde 200 kişiden fazla kişinin hükümsüz tutuklu olarak Yargılanmayı beklediğini, basit suçlarda bile mahkemelerin 1-3 ay arasında mahkumiyet verdiği meselelerden halen 4 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyenlerin olduğunu,  Cezaevinde Toplamda 617 mahkum olduğunu,  Kameraların yarı yarıya çalışmadığını,  Mahkumun firar ettiğini  bile bi haber olan cezaevinin, Dikmen’de polisler tarafından yapılan kontrolde Şüphe üzerine resmî çekilip cezaevine bu kişinin içerde olup olmadığının sorulması üzerine sayım yapılması ile firar ettiğinin tespit edildiğini, ellerinde çalışmayan kameralar nedeniyle hiçbir görüntü olmadığı, bu tür sıkıntıların da daha önce defa kez yetkililere aktarıldığı yönünde açıklamada bulunmuştur.

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