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Mersin'de 20 Temmuz dolayısıyla törenler düzenlenecek

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıl dönümü Mersin’de de kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde yarın 09.30’da Mersin Cumhuriyet Alanı’nda ve saat 15.00’te de Silifke’deki Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitleri Hatıra Ormanı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:01
Mersin'de 20 Temmuz dolayısıyla törenler düzenlenecek

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin’deki tören ve etkinliklere katılmak üzere Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanlığı’ndan 12 kişilik bir heyet ile İskele Belediyesi’nden 21 kişilik halk dansları ekibi Mersin’de bulunuyor.
KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, etkinlikler kapsamında, bugün Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu başkanlığındaki heyetle resmi ziyaretler gerçekleştirecek. 
Başkonsolos İnanıroğlu ve beraberindeki heyet sırasıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Dz. P. Albay Erdal Altay ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış’a ziyarette bulunacak. 
Mücahitlerden oluşan heyet öğleden sonra da sırasıyla Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi’ni, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı’nı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi’ni ziyaret edecek.
Yarın yapılacak törenlerin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından protokol üyeleri ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyeti, Mersin Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Şehit ve Gazi Asker Ailelerine Yardım Derneği ve Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri ile polis şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine öğle yemeği verilecek.
Yarın akşam ise 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıldönümü münasebeti ile KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve eşi Yusuf İnanıroğlu ev sahipliğinde Mersin Orduevi’nde kutlama yemeği verilecek. Mersin’deki görev süresinin 31 Temmuz’da tamamlanacak olması nedeniyle Başkonsolos İnanıroğlu Mersin’e veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
MersinHaberKKTC
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