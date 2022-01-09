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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

09 Ocak 2022 Pazar 22:14
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, yarın (10 Ocak Pazartesi) sabah 08.00 ile 11 Ocak Salı sabah 08.00 arasında yer yer kuvvetli yağış olabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

Son Güncelleme: 10.01.2022 01:11
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