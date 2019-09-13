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Metin Oktay anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:47
Metin Oktay anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı. Sarı-kırmızılı bir grup taraftarın da hazır bulunduğu törenin ardından başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bazı isimlerin kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirten Mustafa Cengiz, "Bazı semboller vardır, bazı isimler vardır, gerçekten siz sorduğunuzda ben onları tam anlamıyla tanımlayacak, tarif edecek kelimeleri bulamam. Hele bizim kuşak için Metin Oktay adı çok farklı. Eğer bugün Galatasaray, Türkiye ve dünya çapında bir marka, bir isim olmuş ise bunda Metin Oktay'ın varlığı ve ilk adımları kesinlikle belirleyici olmuştur." diye konuştu.

Metin Oktay ile tanışma onuruna eriştiğini dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metin Oktay'ı seyretme onuruna da erdim. O günler belki futbolun romantik çağlarıydı. Metin Oktay, Turgay Şeren, Can Bartu, Lefter gibi isimleri hatırlamamak mümkün değil. Metin Oktay o kadar düzgün, beyefendi ve idol bir kişilikti ki yaşamı boyunca bir kere kırmızı kart gördü, onda da kendiliğinden sahayı terk etti. Belki biz Can Bartu ile Metin Oktay'ın forma değiştirdiği o günleri özlüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Metin Oktay
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