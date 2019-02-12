Mevcut durum raporu sunuldu

Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı sürecinde hazırlanan mevcut durum raporu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunuldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şehir Planlama Dairesi’nin Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve İskele Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği toplantılar 4-5-6-11 ve 12 Şubat tarihlerinde gerçekleşti.

Açıklamaya göre, davetlilerden geniş ilgi gören toplantılarda, mevcut durum raporunda yer alan verilerin ve tespitlerin doğrulamasını yapmak ve bir sonraki aşamada düzenlenecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’na sağlıklı bir zemin oluşturmak amaçlanıyor.

Katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen mevcut durum raporu, 25 – 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nda temel referans belge olarak kullanılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce basına duyurulduğu üzere, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı hazırlıkları katılımcı bir anlayış çerçevesinde ve ekonomik ve sosyal unsurlar değerlendirilerek belirlenen takvime uygun olarak devam ediyor.