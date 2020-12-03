Bahar SANCAR

“AMBARGOLAR KAPASİTEMİZİN ÇOK ALTINDA KALMAMIZA NEDEN OLUYOR”

Les Ambassadeurs Hotel, Casino ve Marina Genel Satın Alma Direktörü Murat Özçelik Kanal T canlı yayınına katılarak turizm sektörünün son durumuna daire değerlendirmelerde bulundu. KKTC’de turizm sektörünün son 20 yılını değerlendiren Özçelik, 20 yılda ciddi gelişmeler olduğunu söyleyerek, “15-20 yıl önce sadece birkaç devlet otellerinin olduğu, yatırımların olmadığı ve turizmin canlı olmadığı bir dönemden bahsedebiliriz. Ancak şuanda uluslararası düzeyde KKTC turizmi incelendiğinde, özellikle son 5 yılda turizm ciddi anlamda yükselişte olan bir sektör. Bizi kısıtlayan tek şey siyasi ambargolardan dolayı direkt uçak seferlerinin ülkemize yapılamaması. Bu da kapasitemizin çok altında kalmamıza neden oluyor” şeklinde konuştu.

“TURİZMDE DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDEYİZ”

KKTC’deki otellerin diğer dünya ülkelerindeki oteller ile kıyaslandığında, otellerimizin uluslararası düzeyde hatta o standardında üzerinde inşa edildiğine dikkat çeken Özçelik, “İstihdam olarak baktığımızda da dünyanın farklı yerlerinden alanında uzman kişileri turizm sektörü istihdam ediyor. Bu sayede çok ileri bir seviyedeyiz. Genel olarak sektöre baktığımızda da özellikle KKTC’de eğlence sektörü dünyada ön plana çıkıyor. Taleplerin çok olmasına rağmen uygulanan ambargolardan dolayı tam kapasite ile hareket edemiyoruz” açıklamasını yaptı.

“YERLİ VE YABANCI YATIRIMCI KENDİNİ GERİ PLANDA TUTUYOR”

KKTC’nin doğal ve el değmemiş güzelliklerinin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Özçelik, “Uygulanan ambargolardan dolayı yatırımcılar ülkemize gelmekten korkuyor. Sadece yabancı yatırımcı değil, yerli yatırımcı da kendisini geri planda tutuyor. Mevcut ambargolardan dolayı turist sayısında dik bir yükseliş sağlanamamakta ve bu nedenle de yatırımcılar akıllarındaki soru işaretlerine cevap bulamadığı için kendilerini geri çekmekte” şeklinde konuştu.

“MEVCUT SİYASİ BOŞLUK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZE ENGEL OLUYOR”

Covid-19 Pandemisinin yanı sıra, ülke olarak şuanda siyasi bir boşluk yaşanmasından dolayı turizmcinin önünü göremediğini de sözlerine ekleyen Özçelik, “Temennimiz objektif olarak partilerin bu sürece yaklaşması ve hükümetin bir an önce kurulması yönündedir. Toplumun sorunları bir an önce giderilmeli 2021 yılına toplumun refahını en üst seviyeye çıkartmak için çalışmaların yapılmasıdır” dedi.

“TURİZMİ CANLANDIRMAYA YÖNELİK TAVSİYELERDE BULUNANLAR, SADECE KENDİ FİKİRLERİNİ BEYAN ETMİŞ OLUR”

Geçen sene Mart ayından bu yana KKTC’nin Covid-19 Pandemisinden dolayı zaten ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Özçelik, “Mart ayında hiç birimiz yaşananların farkında değildik. Belirsiz bir durum vardı. Hem sektör olarak hem de bireyler olarak tüm alanlarda hangi önlemleri alacağımızı net olarak bilemiyorduk. Ancak şu an ki duruma baktığımızda hem dünyadaki aşı çalışmaları hem de bu hastalığın seyrine dair artık doktorların ve insanların fikirleri var. Sadece KKTC için değil, tüm dünya için mevcut durumların yavaş yavaş iyileştirilip, siyasetten ekonomiye, eğitimden turizme kadar her alanda 2021 yılında iyileşme başlamasını umut ediyoruz. Turizmi canlandırmaya yönelik tavsiyelerde bulunanlar, sadece kendi fikirlerini beyan etmiş olur” şeklinde konuştu”