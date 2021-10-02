Mevsim geçişlerinde YÜZ FELCİ riski artıyor.. DİKKAT!!!

Merhaba sevgili okurlar.. Bu hafta ki yazımda özellikle kış ve ilkbahara geçişlerinde çok fazla karşımıza çıkan fasiyal paralizi (yüz felci) den bahsedeceğim.

Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı, tahmin edilemez mevsim değişiklikleri ve küresel ısınmaya bağlı pek çok neden grip gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ancak bu değişiklikler, yüz felci gibi klinik bulgulara da yol açabiliyor.

Yüz felci, yüz sinirinin hasarına bağlı olarak , yüz mimik kaslarında fonksiyon kaybının ortaya çıkması ile kendinin gösteren klinik bir tablodur.

Çok çeşitli hastalıklar nedeniyle gelişebilir. Yarıya yakınında tüm tetkiklere rağmen bir neden bulunamaz(Bell paralizisi). Nedeni belirlenebilen kalan yarısında ise azalan sıklık sırasına göre baş ve yüz travmaları, kulakta herpes (uçuk)hastalığı , yüz sinirine temas eden tümorler, enfeksiyonlar , genetik nedenler ve çeşitli beyin hastalıklarını sayabiliriz. Özellikle kulak arkasında gelişen ağrı felcin habercisi olabilmektedir.

Her yaşta görülebilmekle birlikte erişkin yaşlarda daha çok karşımıza çıkıyor. Gebelerde , özellikle gebeliğin son 3 ayında olanlar ve lohusalık döneminde, grip veya soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda, ve diyabet(şeker) hastalarında daha çok görülür.

Kulaktaki ağrı ve tat değişikliğini önemseyin…

Hastalığın en önemli bulgusu yüz sinirinin tutulan tarafında güçsüzlüktür. Ayni tarafta diş gösterme, gülümseme, göz kırpma,diş fırçalama sırasında hemen fark edilen bir kas gücü azalması vardır. Bazen birkaç gün öncesinde aynı taraf kulakta ağrı , ağızda tat değişikliği ve sesleri olduğundan daha rahatsız edici olarak algılama şeklinde yakınmalarda olabilir.

İlk 72 saat kritik!

Yapılan çalışmalarda , özellikle ilk 72 saat içerisinde başlanan tedavinin olumlu etkisinin daha geç başlayan hastalara göre daha iyi olduğunu gösteriyor.

Özellikle, kalıcı hasar oluşmaması için göz korumasının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Bunun için yapay göz damlası, uyurken gözün kapatılması ve krem kullanımı basit ve kolay koruma yöntemleri arasında yer alıyor.

Tedavisi…

Kortizonlar,

Antiviral ilaçlar,

Vitamin takviyeleri,

Klinik masaj , sıcaklık uygulamaları ve mimik hareketlerini içeren fizyoterapi uygulamaları,

Akupunctur ve biofeedback gibi alternatif tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Yüz felcinden korunmak için dikkat edilmesi gereken başlıca şeyler;

Düzenli beslenme ve uyku ile metabolizma ve bağışıklık sistemini desteklemek

Damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler (maske kullanımı, kalabalık ortamlardan uzak durma vb.)

Kan şekeri düzeylerinin kabul edilebilir düzeyde tutulması.

Araç kullanırken cam açılması veya araç içi klima kullanımına bağlı uzun süreli rğzgar ve soğuk havaya maruz kalınmamalıdır.

Özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda baş ve yüzün soğuk hava ile temasının önlenmesi gereklidir.

Sağlıkla kalın….

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel