Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Nisan ayında Narkotik ekiplerinin Girne’de bir otel odasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 gram Kokain ile suçüstü yakalanan ve yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeyi 35 gram olarak ülkeye ithal ettiğini itiraf eden Andrejs Sprogis’in davası dün açıklandı.

Nisan ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Sprogis uyuşturucu madde Kokain “tasarruf ve ithal” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’nin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı.

Suçlarını itiraf etmişti

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, 47 yaşındaki Litvanya uyruklu Andrejs Sprogis’in Nisan ayında Girne’de kalmakta olduğu odada yapılan aramada 24 gram kokain ele geçirildiğini ve yapılan sorgulamada Sprogis’in kokaini 21 Nisan tarihinde 35 gram olarak Güney’den ithal ettiğini anımsattı.

18 yıla kadar hapisliği var

Hüdaverdi, Andrejs Sprogis’in yargılandığı suçun 18 yıla kadar hapisliği olduğuna vurgu yaparak, Sprogis’in ithal ve tasarrufunda bulundurduğu kokain’in uyuşturucu türleri arasında en zararlısı ve en tehlikelisi olduğuna dikkat çekti.

Miktar kararda etkili oldu

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, Andrejs Sprogis’in dava konusu 35 gram kokaini kişisel kullanımı için ithal etmiş olsa dahi miktarın çok fazla olduğuna dikkati çekerek kararda miktarın etkili olduğunun altını çizdi.

Uyuşturucu suçlarının toplum nezdinde derin yaralar açtığını ve tehlike arz ettiğini bir kez daha vurgulayan Hüdaverdi, Andrejs Sprogis’i işlediği uyuşturucu madde kokain “ithal ve tasarruf” suçlarından oy birliği ile 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.