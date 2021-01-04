Milletvekili de temaslı!

Kaplıca’da yaşayan 2 vatandaşın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Elde edilen bilgilere göre pozitif çıkan kişilerden birinin temaslısı Bağımsız milletvekili Mesut Genç.
İddialara göre Mesut Genç temaslı olması nedeniyle bugün Meclis Genel Kurulu’na katılmadı.
Mesut Genç 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimlerinde Halkın Partisi milletvekili olarak meclise girmişti.
Mesut Genç 7 Aralık 2020 tarihinde Halkın Partisi’nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürüyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Son Güncelleme: 04.01.2021 23:51