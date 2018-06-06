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Milli Eğitim Bakanı'na tepki

Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:26
Milli Eğitim Bakanı'na tepki

Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği Başkanı Necati Demir, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin okullarda yetersiz ve gereğine uygun şekilde verilmediğini savunarak, “Bu dersi makul düzeye getirmek yerine, zamanla ortadan kaldırma yoluna gitmeniz kabul edilemez. Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın” dedi. 

Demir, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in “Yeni ders yılında ortaokullarda din dersi seçmeli olacak” açıklamasıyla ilgili değerlendirme yaparak, Milli Eğitim Bakanı’na, “Bir an önce eğitimin gerçek sorunlarına el atın, sorunların çözümünde sivil toplum örgütleri ve sendikalarla işbirliği yapın” çağrısında bulundu. 

Necati Demir, yazılı açıklamasında, “Dillerinden düşürmedikleri eşitlik, insan hak ve özgürlükleriyle din üzerinden siyaset yapmayı bırakmaları arzumuzu kamuoyu önünde saygıyla paylaşıyoruz” ifadelerine de yer verdi.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin kimsenin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir ders olduğunu kaydeden Demir, şunları da belirtti:

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kademelerinde haftada 2 saat zorunlu olarak verilmektedir. Gereğine uygun şekilde konuya hakim kişiler tarafından verilmesi gereken bu ders, yasada yer almasına rağmen KKTC ilkokulları 4. ve 5. sınıflarında okutulmamakta ve dersle alakası olmayan faaliyetlerle doldurulmaktadır. Yasal mevzuat gereği, çocuklarımıza Din Kültürü dersi hakkıyla verilmesi gerekirken, yeni Bakanlık yönetimi  Ortaöğretim kurumlarına el atarak 6. 7. ve 8. sınıflarda haftada sadece 1 saat zorunlu olarak verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini seçmeli ders kategorisine geçirme çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizde sirkat, gasp, darp, taciz, ensest ilişki, madde bağımlılığı ve ırkçılığın sıradan olaylar haline gelirken ve  bu sorunların çözüm yolunun eğitimden geçtiği bilinirken suç oranlarındaki artışın bir şeylerin eksik yapıldığının göstergesi olduğu ve önlem alınmadığı takdirde çok daha kötüleriyle karşılaşılabileceği malumdur. Bu bağlamda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin kimsenin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir ders olduğu muhakkaktır.”

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Vatandaş 2018-06-06 21:45:01

A Demirmisin nesin..Sen Türkiye'de öyle Türkiye'de şöyle demeyi bırak da bu ülkede bir yabancı olduğunu sakın unutma ve bu ülkenin hükümetlerinin yaptığı işlere de karışma,eleştirme.Herkes dininden de memnun inancından da memnun..Dinin de senin olsun ilahiyatın da senin olsun..Burada misafirsin. Fazla cart curt etme.

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