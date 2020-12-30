Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Prof. Dr. Acar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı

Milli eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, ODTÜ eski rektörlerinden Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Amcaoğlu, mesajında şunları söyledi:
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski rektörü ve aynı üniversitemizin KKTC kampüsü kurucusu Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.”
“Gerek Anavatan Türkiye’de gerekse ülkemizde yüksek öğrenime ve güzide üniversitelerimizden ODTÜ’ye büyük katkısı olan Acar hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm öğrencilerine başsağlığı dileriz.”