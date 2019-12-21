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Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazimağusa’da tören düzenlendi

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:36
Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazimağusa’da tören düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazimağusa’da tören düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre tören,  Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı’nda gerçekleşti. Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer yetkililer katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Gazimağusa Meslek Lisesi Öğretmeni Naziyet Gencay günün anlam önemini belirten konuşma yaptı.

Gazimağusa Meslek Lisesi Öğrencisi Melike Tuna şiir okudu.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua edildi. Tören sonunda şehitlik ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

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Milli Mücadele Ve Şehitler HaftasıGazimağusaTÖRENHaberGündemKıbrıs
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