Mimarlık mesleği AB hibe programı tanıtımı yarın

Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” Hibe Programı çerçevesinde KTMMOB Mimarlar Odası tarafından yürütülmekte olan mimarlık mesleğine yönelik “Sürekli Mesleki Gelişim Programı ve Yeterlilik Değerlendirme Sistemi Oluşturma” konulu projenin “Bilgilendirme Açılış ve Tanıtım Kokteyli”, yarın saat 18.30’da Mimarlar Odası Merkez Ofisi’nde gerçekleşecek.

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre kokteyle, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi’nin Ekonomiden Sorumlu Bölüm Yöneticisi Arttu Makipaa, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Program Yöneticisi Berna Berberoğlu, KTMMOB Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, paydaş odalar ve mimarlar katılacak.

36 ay sürecek olan Avrupa Birliği Hibe Projesi, Ekim 2016 tarihinde KTMMOB Mimarlar Odası tarafından €125,717.00 bütçe ile uygulanmaya başlamıştı.