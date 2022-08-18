Minik Kuzey yardımlarınızı bekliyor... 68 Bin Dolar'a ihtiyaç var!

ESENGÜL AYKAÇ- GÜNDEM ÖZEL

Küçük Kuzey'in babası Gürdal Selengüçlü yaşadıkları çaresizliği Gündem Kıbrıs'tan Gizem Özgeç'e anlattı.

Selengüçlü küçük Kuzey'in nasıl bu rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığını şu sözlerle anlattı:

“İki çocuğumuz var. İsimleri Kuzey ve Güney, ikizler ve 5 yaşındalar. Kuzey doğum esnasında oksijensiz kaldığı için kas hücreleri zarar gördü. Bu nedenle Kuzey, kaslarını kullanamaz hale geldi. Buna da Serebral Palsi (SDR) hastalığı deniliyor. Çocuğumuzun yürümesi için ameliyat olması gerekiyor. Kuzey’i hayata kavuşturabiliriz. Kuzey için bir şansımız var ve bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kuzey’in ameliyat olabilmesi için 68 bin dolara ihtiyacımız var”

Baba Selengüçlü: Bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydık...

Kuzey’in ameliyat olamaması durumunda gelişiminde büyük sıkıntı olacağını ifade eden baba Selengüç, “Çocuğumuzun ilk başlarda hasta olduğunu kabul edemiyordum. Eşim Kuzey’in kardeşinin gelişimine bakarak bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordu ve araştırmalar yapıyordu. Eşimin araştırmaları sonucunda gelişiminin geride kaldığını fark ederek Kuzey’i doktora gösterdik. Oğluma Serebral Palsi teşhisi konuldu ve biz de bu sayede SDR hastalığıyla tanıştık”

Çaresiz baba, Kuzey 1 buçuk yaşındayken hastalığı bu sayede kabullendiğini kaydetti.

Kuzey'in ameliyat için Amerika'ya gitmesi gerekiyor

Kasım ayında Kuzey’in ameliyatı için Amerika'da bir hastaneden gün aldıklarına dikkat çeken baba Selengüçlü, “Hastane ile mail alışıverişleri yaptık. Hastane bize geri dönüş yaparak ameliyat gününü belirledi. Fakat ameliyat için belirlenen 68 bin dolar henüz hazır değil. Kuzey’in gelişimi için her ay bazı tedaviler yapılması gerekiyor. Bizler her ay Kuzey’in rahat hareket edebilmesi için Türkiye’de bir hastanede aylık 30 bin TL karşılığında botoks tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz ve bu masrafları bizler karşılıyoruz."

Öte yandan küçük çocuğa uygulanan botoks tedavisinin de zararları mevcut... Baba Selengüçlü, ABD’deki doktorun, Kuzey’in vücuduna uygulanan Botoks tedavisinin büyük ameliyattan 4 ay önce durdurulması gerektiğini belirttiğini sözlerine ekledi.

Kuzey için yardım kampanyalarının devam ettiğine işaret eden baba Selengüçlü, Kuzey için yaklaşık olarak 16 bin dolar toplandığını söyleyerek Kasım ayına kadar Kuzey için 68 bin doların toplanması gerektiğini kaydetti.

Anne Selengüçlü : Oğlum tekerlekli sandalyeye mahkum olacak

Anne Selengüçlü de, “Kuzey’in ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bir anne olarak oğlumun hayatının kurtulmasını istiyorum. Bu yüzden Amerika şansını kaybetmek istemiyoruz. Her 4 ayda bir Kuzey için botoks yaptırıyoruz. Fakat Kuzey’in gelişiminde bir değişiklik görmüyoruz” ifadelerini kullanarak Kuzey’in için tek çıkış yolunun ameliyat olduğunu vurguladı.

Minik Kuzey’in ameliyat olmaması durumunda tekerlekli sandalyeye mahkum olacağını söyleyen çaresiz anne, yardım çağrısında bulundu.

İşte yardım yapılabilecek kanallar

Baba Selengüçlü de sözlerinin sonunda,Kuzey için yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara seslenerek şunları söyledi:

"Gürdal Selengüçlü ismini kullanarak Kuzey için açılan banka hesabına para yatırabilirsiniz. Turkcell ve Telsim’den 3205’e KUZEY yazıp yollayıp 20 TL karşılığında bağış yapabilisiniz"