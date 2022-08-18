Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!

Minik Kuzey yardımlarınızı bekliyor... 68 Bin Dolar'a ihtiyaç var!

Kuzey Selengüçlü, 5 yaşında Serebral Palsi (SDR) hastalığı ile mücadele ediyor. Kuzey’in ameliyat olabilmesi için 68 bin dolara ihtiyacı var. Bu miktar karşısında çaresiz olan anne ve baba Kuzey’in yeniden ayaklanması için yardımsever vatandaşlardan yardım istedi. Minik Kuzey’in ise tek hayali arkadaşları ile top oynayabilmek.

18 Ağustos 2022 Perşembe 16:40
159 Okunma
Minik Kuzey yardımlarınızı bekliyor... 68 Bin Dolar'a ihtiyaç var!


ESENGÜL AYKAÇ- GÜNDEM ÖZEL

Küçük Kuzey'in babası Gürdal Selengüçlü yaşadıkları çaresizliği Gündem Kıbrıs'tan Gizem Özgeç'e anlattı.

Selengüçlü küçük Kuzey'in nasıl bu rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığını şu sözlerle anlattı:

“İki çocuğumuz var. İsimleri Kuzey ve Güney, ikizler ve 5 yaşındalar. Kuzey doğum esnasında oksijensiz kaldığı için kas hücreleri zarar gördü. Bu nedenle Kuzey, kaslarını kullanamaz hale geldi. Buna da Serebral Palsi (SDR) hastalığı deniliyor. Çocuğumuzun yürümesi için ameliyat olması gerekiyor. Kuzey’i hayata kavuşturabiliriz. Kuzey için bir şansımız var ve bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kuzey’in ameliyat olabilmesi için 68 bin dolara ihtiyacımız var”

Baba Selengüçlü: Bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydık...

Kuzey’in ameliyat olamaması durumunda gelişiminde büyük sıkıntı olacağını ifade eden baba Selengüç, “Çocuğumuzun ilk başlarda hasta olduğunu kabul edemiyordum. Eşim Kuzey’in kardeşinin gelişimine bakarak bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordu ve araştırmalar yapıyordu. Eşimin araştırmaları sonucunda gelişiminin geride kaldığını fark ederek Kuzey’i doktora gösterdik. Oğluma Serebral Palsi teşhisi konuldu ve biz de bu sayede SDR hastalığıyla tanıştık”

Çaresiz baba, Kuzey 1 buçuk yaşındayken hastalığı bu sayede kabullendiğini kaydetti.

Kuzey'in ameliyat için Amerika'ya gitmesi gerekiyor

Kasım ayında Kuzey’in ameliyatı için Amerika'da bir hastaneden gün aldıklarına dikkat çeken baba Selengüçlü, “Hastane ile mail alışıverişleri yaptık. Hastane bize geri dönüş yaparak ameliyat gününü belirledi. Fakat ameliyat için belirlenen 68 bin dolar henüz hazır değil. Kuzey’in gelişimi için her ay bazı tedaviler yapılması gerekiyor. Bizler her ay Kuzey’in rahat hareket edebilmesi için Türkiye’de bir hastanede aylık 30 bin TL karşılığında botoks tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz ve bu masrafları bizler karşılıyoruz."

Öte yandan küçük çocuğa uygulanan botoks tedavisinin de zararları mevcut... Baba Selengüçlü, ABD’deki doktorun, Kuzey’in vücuduna uygulanan Botoks tedavisinin büyük ameliyattan 4 ay önce durdurulması gerektiğini belirttiğini sözlerine ekledi.

Kuzey için yardım kampanyalarının devam ettiğine işaret eden baba Selengüçlü, Kuzey için yaklaşık olarak 16 bin dolar toplandığını söyleyerek Kasım ayına kadar Kuzey için 68 bin doların toplanması gerektiğini kaydetti.

Anne Selengüçlü : Oğlum tekerlekli sandalyeye mahkum olacak

Anne Selengüçlü de, “Kuzey’in ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bir anne olarak oğlumun hayatının kurtulmasını istiyorum. Bu yüzden Amerika şansını kaybetmek istemiyoruz. Her 4 ayda bir Kuzey için botoks yaptırıyoruz. Fakat Kuzey’in gelişiminde bir değişiklik görmüyoruz” ifadelerini kullanarak Kuzey’in için tek çıkış yolunun ameliyat olduğunu vurguladı.

Minik Kuzey’in ameliyat olmaması durumunda tekerlekli sandalyeye mahkum olacağını söyleyen çaresiz anne, yardım çağrısında bulundu.

İşte yardım yapılabilecek kanallar

Baba Selengüçlü de sözlerinin sonunda,Kuzey için yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara seslenerek şunları söyledi:

"Gürdal Selengüçlü ismini kullanarak Kuzey için açılan banka hesabına para yatırabilirsiniz. Turkcell ve Telsim’den 3205’e KUZEY yazıp yollayıp 20 TL karşılığında bağış yapabilisiniz"

Son Güncelleme: 18.08.2022 16:48
Anahtar Kelimeler:
Minik Kuzey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı'nda önemli görüşme
Maliye Bakanlığı'nda önemli görüşme
Çavuşoğlu: Yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmeli
Çavuşoğlu: Yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmeli
KATİLLER YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
KATİLLER YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim