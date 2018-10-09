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Minikler, hayvan dostları için yürüdü

Little Hands Kreş, Anaokulu, Etüt Merkezi öğrencileri  “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla Dereboyu Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

09 Ekim 2018 Salı 11:23
Minikler, hayvan dostları için yürüdü

Little Hands Kreş, Anaokulu, Etüt Merkezi öğrencileri  “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla gerçekleştirdiği yürüyüşte hayvan haklarının korunmasına ve hayvan sevgisine dikkat çekildi. Minik öğrencilerin ellerinde pankartlar ve balonlarla Lefkoşa’da Dereboyu Caddesi’nde yaptıkları yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Şarkılar söyleyerek öğretmenleri eşliğinde yürüyen öğrencilere, esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Minikler bu anlamlı etkinlik ile hayvanların sevilerek, yaşama haklarına saygı duyulması gerektiğini de bir kez daha hatırlatarak herkesin duyarlı davranması çağrısında bulundu.

Little Hands Kreş, Anaokulu, Etüt Merkezi Müdürü Asiye Yıltan; “Velilerimize ve öğrencilerimize etkinliğimize gösterdikleri ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum dedi ve hayvan sevgisinin çocuğa küçük yaşta aşılanması gerektiğine değindi.

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Little Hands KreşAnaokuluEtüt MerkeziöğrencilerHaber4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma GünüDereboyuYürüyüşGündemKıbrıs
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