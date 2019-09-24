Misafir olarak bulunduğu evden hırsızlık yapan zanlı mahkemede

Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu evden hırsızlık yapan zanlı Funda Karadurak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Funda Karadurak’ın 28 Ağustos 2017 tarihinde misafir olarak bulunduğu A.K’ye ait ev içerisinden çalınan sıralanmış 3 adet taşı bulunan kendinden zincirli kolye ile altından mamul üzerinde yunus balığı kolye ucunu sirkat ettiğine dair şikâyetin yapıldığını söyledi. Polis zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve tasarrufunda çalındığı beyan edilen kolyenin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Şener mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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