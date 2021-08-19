Moldova Uyruklu Kadın Müslüman Oldu

Aslen Moldova uyruklu olan ve KKTC vatandaşlığı bulunan Anna Altıparmak, KKTC Din işleri Başkanlığı tarafından yapılan ihtida töreninin ardından, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.