Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
29'u yerel 37 pozitif vaka
Kapat

“Mücahit ile Mehmetçik kucak kucağa yatıyor”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt’a çelenk koyarken, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

18 Mart 2021 Perşembe 13:02
64 Okunma
“Mücahit ile Mehmetçik kucak kucağa yatıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Ali Murat Başçeri’ye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Dünyanın en güçlü ordularına karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren, dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını göstermiştir.

‘Çanakkale Geçilmez’ söylemi sadece bir söylem değil, Türk direnişinin, vatan, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu zafer ve bu söylem Kıbrıs Türk halkının da hala daha devam etmekte olan mücadelesinde en büyük güç ve ilham kaynağıdır.

Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır.

Tüm şehitlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”
        
        
 

        
        

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZTÜRK: “KÜLTÜR DAYANIŞMASI ALTINDA BİRÇOK ETKİNLİKLER YAPILACAK”
ÖZTÜRK: “KÜLTÜR DAYANIŞMASI ALTINDA BİRÇOK ETKİNLİKLER YAPILACAK”
"Bazı sınıfların telafisi yok"
"Bazı sınıfların telafisi yok"
ALİ KİŞMİR BASIN-SEN BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN ADAY!
ALİ KİŞMİR BASIN-SEN BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN ADAY!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim