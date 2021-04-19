Muhalefet öfkeli!

Meclis Genel Kurulu'nun toplanmaması üzerine muhalefet parti liderleri Meclis önünde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin olağanüstü günlerden geçtiği bir dönemde sırf seçimden kaçmak için Meclis'in toplanmadığını savundu. Özyiğit konuşmasının devamında ' bir an önce seçime gidilmeli' dedi. Özyiğit, 'bardak bugün taştı' ifadelerini de kullandı.

HP, hükümeti aklı selime davet etti

HP Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu da durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümeti aklı selime davet etti. Hükümetin halka saygısızlık yaptığını belirten Manavoğlu, gerekenin yapılması çağrısında bulundu. Manavoğlu, Parti Meclisi'nin konuyu değerlendireceğini de söyledi.

Erhürman: Bu bir darbedir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'da durumun bir 'darbe' olduğunu belirterek, hükümetin seçim tarihi belirlememek için çeşitli bahanelerle hükümetin Meclis'i toplamadığını kaydetti. 'Bıçak kemiğe dayandı' diyen Erhürman, yarın Parti Meclisi'ni toplayıp yeni bir yol belirleyeceklerini kaydetti. Hükümetin ölü doğduğunu ve ölü olarak kalmaya devam ettiğini belirten Erhürman 'elimizcen gelen herşeyi yapacağız, müdahaleye devam edeceğiz' dedi.