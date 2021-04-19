Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

Muhalefet öfkeli!

Meclis Genel Kurulu'nun toplanmaması üzerine muhalefet partileri basın toplantısı düzenledi. Muhalefet hükümeti, 'seçimden kaçmakla' suçladı, 'sert adımlar atacağız' denildi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:41
639 Okunma
Muhalefet öfkeli!

Meclis Genel Kurulu'nun toplanmaması üzerine muhalefet parti liderleri Meclis önünde basın toplantısı düzenledi. 

Toplantıda konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin olağanüstü günlerden geçtiği bir dönemde sırf seçimden kaçmak için Meclis'in toplanmadığını savundu. Özyiğit konuşmasının devamında ' bir an önce seçime gidilmeli' dedi. Özyiğit, 'bardak bugün taştı' ifadelerini de kullandı. 

HP, hükümeti aklı selime davet etti

HP Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu da durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümeti aklı selime davet etti. Hükümetin halka saygısızlık yaptığını belirten Manavoğlu, gerekenin yapılması çağrısında bulundu. Manavoğlu, Parti Meclisi'nin konuyu değerlendireceğini de söyledi.

Erhürman: Bu bir darbedir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'da durumun bir 'darbe' olduğunu belirterek, hükümetin seçim tarihi belirlememek için çeşitli bahanelerle hükümetin Meclis'i toplamadığını kaydetti. 'Bıçak kemiğe dayandı' diyen Erhürman, yarın Parti Meclisi'ni toplayıp yeni bir yol belirleyeceklerini kaydetti. Hükümetin ölü doğduğunu ve ölü olarak kalmaya devam ettiğini belirten Erhürman 'elimizcen gelen herşeyi yapacağız, müdahaleye devam edeceğiz' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bir kez daha vurguluyorum: Bizim koltuk derdimiz yoktur"
"Bir kez daha vurguluyorum: Bizim koltuk derdimiz yoktur"
"Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır"
"Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır"
“Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız”
“Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim