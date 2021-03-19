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MUHTAROĞLU: “AB MASADA NASIL BİR TUTUM SERGİLEYECEK?”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

19 Mart 2021 Cuma 10:07
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MUHTAROĞLU: “AB MASADA NASIL BİR TUTUM SERGİLEYECEK?”

Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 toplantısını yorumlayan Muhtaroğlu, “AB Cenevre’deki toplantıda yer alacağını açıkladı. Crans Montana’da gerçekleşen görüşmelerde de AB masada olduydu. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesidir ve burada bir çözüm olacaksa, bu bizi de ilgilendirir’ diyor. Ama aslında AB de bir taraftır. Annan Planı sürecinde de Güney’i AB’ye almıştınız. Eğer AB gözlemci olarak masada olacaksa, tamam. Sürece olumlu katkı sağlayacaksa buyursunlar, ama süreci taraflı olarak etkileme tutumuna girerlerse, sıkıntı olur” dedi. 

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Ödül Muhtaroğlu
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