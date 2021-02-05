MUHTAROĞLU: “RAKAMLAR KATMERLENEREK GİDİYOR”

ÖZEL HABER

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 süreci içerisinde 11 ayın sonunda dejavu yaşadığımızı söyleyen Muhtaroğlu, “Bugün rakamlar geçen defadan da katmerlenerek gidiyor. Test sayısı arttığı için bu vaka sayılarının tespiti de artmaya başladı. Mart ve Nisan ayında az vaka çıkmıştı, onun rahatlığındaydı insanlar. Tedbirlerin zayıflaması bu vaka sayılarının patlamasına neden oldu diye düşünüyorum. O dönemki küçük ekonomik kaygılar, şimdi çok daha büyük ekonomik kayıplara gidiyor. Saatlik değişen kararlarla süreç yönetilmez. Bu geldiğimiz durum da bundan dolayıdır. Bankaların kapanması da önemlidir. 4-5 bin kişi çalışıyor bu sektörde. Bu insanların sokağa çıkmaması da önemlidir bu sürecin seyrinde” dedi.