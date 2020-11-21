Mültecilerin dramı bitmiyor

Güvercinlik kavşağı yakınlarında dün akşam saat 21:30 sıralarında yabancı kişilerin görüldüğü ihbarını alan polis olay yerine gitti.

Güvercinlik Kavşağı’nda kardeş oldukları belirlenen 2 yetişkin ve iki çocuk mülteci ile karşılaşan polis, bahse konu kişileri önce hastaneye ve ardından 7 gün kalacakları karantina hoteline götürdü.

Mültecilerden bir tanesinin 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Eşinin Suriye’de olduğunu söyleyen kadın, kardeşi ile Türkiye’de bir TIR içerisine gizlendiklerini ve gemi ile KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Limandan gelen TIR’dan çıkıp Güney Kıbrıs’a geçmek için yaklaşık bir saat yürüdüklerini, amaçlarının Güney Kıbrıs’a geçmek olduğunu ancak kendilerini polisin yakaladığını ve hastaneye getirildiklerini belirtti.

Hamile kadın 2 çocuğunun daha olduğunu Avrupa’ya gitmek istediklerini kocasıyla artık kavuşup kavuşamayacağını bile bilmediğini kaydetti.