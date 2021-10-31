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Multıple Skleroz Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı, Sibel Hançerli yeniden başkan seçildi.

31 Ekim 2021 Pazar 15:46
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Multıple Skleroz Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Genel Kurul’da konuşan Hançerli, pandemi döneminde mağduriyetleri daha da artan MS hastalarının ilaç sıkıntılarının devam ettiğini söyleyerek, yetkililere “en temel insan hakkı olan sağlık hakkıyla ilgili gerekli şartların oluşturulması konusunda sorumluluklarını hatırlaması” çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul’da yapılan seçimle oluşan Yönetim Kurulu şöyle: 

Genel sekreter Özay Tanözü, Sayman Hüseyin Gazi Öke, Eğitim Sekreteri Zeyno Çilli, Örgütlenme Sekreteri Recep Hançerli, Faal üye Münevver Kral, Yedek üyeler Pervin Coşan Özkarsulu ve Ömer Kuzu.

Denetleme Kurulu Başkanlığına Hasan Turan’ın seçildiği genel kurulda Mehmet Uludağ ve Hasan Bodur denetleme kurulu üyesi, Nazım Ünsan da denetleme kurulu yedek üyesi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Multiple SklerozSibel Hançerli
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