Mum ışıklı günler kapıda

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, KIB-TEK’in talep ettiği 4 adet elektrik santrali için ihaleye henüz gidilmemesi, ihaleye gidilse bile santrallerin kurulumu da hesaplandığında bu sürenin bir buçuk yıl alacağı belirtiliyor. Bu süre zarfında mevcut kurulu gücün ülkeyi taşımayacağı ve gelecek yıl elektriksiz kalma gibi bir sorunla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.

Akademisyen Altıok: Yatırım olmazsa elektriksiz kalabiliriz

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, yeni bir santral alımına henüz gidilmediğini belirterek, “yakın zamanda elektriksiz kalabiliriz” dedi. Altıok, kapasite artırımına gidilmediğini, yatırım yapılmadığını ifade ederek, söz konusu santrali karşılayabilecek kurulu bir gücün olmadığına dikkat çekti. Altıok, Türkiye ile yapılan 2010-2012 Mali Protokolde KIB-TEK’in yatırım yapmasına izin verilmediğini belirterek, gelinen aşamaya bakıldığında o protokole geri dönmüşüz gibi bir durumun söz konusu olduğunu kaydetti.

Altıok, KIB-TEK’in talep ettiği 4 üretim santralinin Türkiye’den kabloyla elektrik gelse de gelmese de bir an önce alınması gerektiğini belirtti. Hasan Ulaş Altıok, kabloyla elektrik gelmesi konusunda ise, bunun fizibilitesinin henüz yapılmadığına dikkat çekerek, ülkeye kabloyla elektrik gelecek olsa bile ülkenin her türlü kurulu gücünün olması gerektiğini kaydetti.

Altıok, hükümetin bu konuda da net bir adım henüz atmadığına işaret ederek, bunun endişe verici olduğunu belirtti.

“Aleyhimize olan bir anlaşmaya muhtaç kalmayalım”

Altıok, şunları söyledi, “Mevcut kurulu güç bizi taşımaz. Üretim santralleri alınmazsa yazı belki geçiririz. Böyle bir durumda yine mecburiyetten AKSA’da olduğu gibi bize zarar veren ve aleyhimize olan bir anlaşmaya ya muhtaç kalacağız ya da kabloyla elektrik gelmesine mecbur bırakılacağız. Rum tarafından pahalı elektrik alma durumumuz bile olabilir. Artan talebi de dikkate alarak nasıl daha verimli elektrik üretilebilir diye bir çalışmayı ben henüz göremedim. Hükümet belki de çalışma yapıyor ama ben bilmiyor da olabilirim. Çünkü bu konuda bir açıklama olmadı.”

“Kabloyla elektrik duygusallıkla ya da talimatla yapılacak bir proje değildir”

Altıok, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusunda ise, fizibilitesi yapılmadan bu anlaşmanın asla imzalanmaması gerektiğine vurgu yaparak, finansal ve ekonomik bir fizibilitenin yapılmasının şart olduğunu söyledi. Akademisyen Altıok, “Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi duygusallıkla ya da talimatla yapılacak bir proje değildir” diye konuştu.

EL-SEN Başkanı Öksüzoğlu: “KIB-TEK’e yatırım yapılması şart”

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu ise, KIB-TEK’e yatırım yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun başında alınması gereken jeneratörlerin olduğunu söyledi. Öksüzoğlu, ilerisi düşünülerek bu jeneratörlerin alınması gerektiğine vurgu yaparak, en çok yatırım yapılması gereken yerin KIB-TEK olması gerektiğini belirtti. Öksüzoğlu, Türkiye’den kablo ile elektrik geleceği konusunda hala bir netliğe varılamadığını ifade ederek, ülkeye kablo ile elektrik gelecekse de bu yatırımın yapılması gerektiğini söyledi. Öksüzoğlu, “Kablo geldi de bu yatırım olmayacak demek daha büyük sorunların ortaya çıkması demektir” diye konuştu. Öksüzoğlu, “Söz konusu kablonun arıza yapması demek ülkenin karanlıkta kalması anlamına gelir” dedi.

“Bu yıl değil ama 2019 yılında karanlıkta kalabiliriz”

Umut Öksüzoğlu, Güney ile enterkonnekte olsun, AKSA’nın pozisyonu olsun KIB-TEK’in 2018 yılını sınırda geçirebileceğini söyledi. Öksüzoğlu, 2019 yılı için bir an önce bir adım atılması gerektiğini ifade ederek, “bu yıl değil ama 2019 yılında karanlıkta kalabiliriz” diye konuştu.

Öksüzoğlu, üretim santralleri için bugün karar verilse bile adaya geliş ve kurulumlarının maksimum bir buçuk yıl alacağını ifade ederek, bu sürenin aşmaması ve mağdur olmamak için bu konuda hızlı adım atılması gerektiğini savundu.

“Daha fazla jeneratör Teknecik Santrali’ne kazandırılmalıdır”

Öksüzoğlu, kabloyla elektrik gelmesi konusunda fizibilite çalışmasının ne durumda olduğuna ilişkin hükümet kanadı tarafından net bir açıklamanın yapılmadığını söyledi. Öksüzoğlu, “Daha fazla jeneratör Teknecik Santrali’ne kazandırılmalıdır” diye konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaoğlu:İhaleyi Bakanlar Kurulu görüşecek

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu da, talep ettikleri 4 adet üretim santrali için ihale çalışmasının son noktasına gelindiğini ifade ederek, ihaleye çıkılabilmesi için Bakanlar Kurulu onayının gerektiğini belirtti. Hüdaoğlu, konunun bugün Bakanlar Kurulu’na sevk edileceğini söyleyerek, “2019 yaz ayına yetişecek şekilde çalışmaktayız” diye konuştu.

“2019 yılına yetişmesi gereken 4 adet santral var”

Hüdaoğlu, 2019 yılında santral ihtiyacının ortada olduğunu belirterek, “bizim için arz güvenliği önemlidir. Kablo ile elektrik gelse de gelmese de 2019 yılına yetişmesi gereken 4 adet santral var. çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir aksilik olduğu görülmemekle birlikte çalışmalar da henüz sonuçlanmış değildir” dedi.