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MURATAĞA-SANDALLAR KATLİAMININ 14 ÇOCUK ŞEHİDİ DEFNEDİLİYOR

1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda toplu mezarlarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek toplam 14 çocuk şehit için cenaze töreni düzenleniyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:03
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MURATAĞA-SANDALLAR KATLİAMININ 14 ÇOCUK ŞEHİDİ DEFNEDİLİYOR

Bahar SANCAR

1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda toplu mezarlarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek toplam 14 çocuk şehit için cenaze töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve üst düzey devlet yetkilileri cenaze töreni için Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde şehitler için törendeki yerlerini aldı.

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