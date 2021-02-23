Musa Akıncı’dan El Emeği!

Ülkemizin balık av sporunda tanınmış simalarından Musa Akıncı ,deniz kenarında hem sahil temizliğini ön planda tutarak ,hemde geri dönüşümden kendini bu spora nasıl adadığını el emeğiyle gösterdi.

Sahillerimizin sürekli temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak ,kendisinin çevre ve sahil temizliğinden sonra balık maketini yaparak ,çevremizi ve sahillerimizi temiz tutamayan insanlarada adeta nazire yaptı.

Kendisini yıllardır başarılı avları ile tanıdığımız Musa Akıncı ,bu Hobby ile uğraşan veya profesyonel anlamda balıkçılıkla uğraşan kişilere aynı zamandada çevre ,sahil ve deniz temizliğininde çok önemli olduğunun vurgusunu bu maketle taçlandırdı.

İşte Musa Akıncı’nın el emeği muazzam maket görüntüleri: