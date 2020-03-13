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Mustafa Akıncı açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

13 Mart 2020 Cuma 20:27
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Mustafa Akıncı açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-İhtiyaç olarak gördüğüm bütün sağlıkla ilgili örgütlerden aldığım mesajlar ve uzman görüşleriyle ortaya konulan sebeplerden dolayı bu toplantının yapılmasını istedim.

-Alınacak tedbirleri zamanında alacağız.

-Eğer sonuca ulaşmak istersek alınabilecek tedbirleri zamanında almamız gerektiğini belirtmek isterim.

-Bakanlar Kurulu'na olağan üstü durum ilan edilmesi önerisini yaptım.

-Bu konuyu bugün meclisteki partilerle de konuştuk. Onlar da bu konuda uyum içinde.

-14 gün süreyle içimize kapanmamız gerekiyor.

-Herkesin bu süreyi bir şekilde zaruri hizmet tedarik edilmek kaydıyla evinde geçirmesi gerekiyor.

-Eğer bu gece bu tedbiri uygulamaya başlarsak yüzde 10 bir seyirle kurtulabileceğiz.

-İzole olmazsak yüzde 15 oranında bu artışlar olacak diyor. Bilimsel rakamlar vaka sayısı bir ay içerisinde 2 binlere çıkacak.

-Bu rakamlar bize bir tek şeyi söylüyor derhal tedbir alınız.

-Bakanlar Kurulu bu konuda biraz düşünmek istiyor.

-Ben bu akşam bu kararın alınmasını önerdim. Bunu yapmaya hazır olmadıklarını söylediler.

Son Güncelleme: 13.03.2020 21:50
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKoronavirüsBakanlar Kurulu
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Eara 2020-03-13 20:57:34

Sayin Akinciya katilmamak mumkun degil

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Vatandas 2020-03-13 21:06:35

Sayin Cumhurbaskanimiza halkina sahip cikmak adina yapmis oldugu bu aciklamadan dolayi tesekkur eder. Hükumetin de bu degerli gorusleri onemseyip en kisa zamanda bu yonde adim atmasini temenni ederim. Sagliktan, insan hayatindan onemli hicbirseyin olmadigi unutulmamalidir.

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