Mustafa Akıncı açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-İhtiyaç olarak gördüğüm bütün sağlıkla ilgili örgütlerden aldığım mesajlar ve uzman görüşleriyle ortaya konulan sebeplerden dolayı bu toplantının yapılmasını istedim.

-Alınacak tedbirleri zamanında alacağız.

-Eğer sonuca ulaşmak istersek alınabilecek tedbirleri zamanında almamız gerektiğini belirtmek isterim.

-Bakanlar Kurulu'na olağan üstü durum ilan edilmesi önerisini yaptım.

-Bu konuyu bugün meclisteki partilerle de konuştuk. Onlar da bu konuda uyum içinde.

-14 gün süreyle içimize kapanmamız gerekiyor.

-Herkesin bu süreyi bir şekilde zaruri hizmet tedarik edilmek kaydıyla evinde geçirmesi gerekiyor.

-Eğer bu gece bu tedbiri uygulamaya başlarsak yüzde 10 bir seyirle kurtulabileceğiz.

-İzole olmazsak yüzde 15 oranında bu artışlar olacak diyor. Bilimsel rakamlar vaka sayısı bir ay içerisinde 2 binlere çıkacak.

-Bu rakamlar bize bir tek şeyi söylüyor derhal tedbir alınız.

-Bakanlar Kurulu bu konuda biraz düşünmek istiyor.

-Ben bu akşam bu kararın alınmasını önerdim. Bunu yapmaya hazır olmadıklarını söylediler.