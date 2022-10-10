Mustafa Söylemez doğruyu söylemedi! RESMİ KAYITLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR

ÖZEL HABER

KKTC’de 8 Şubat 2022 tarihinde planlayarak ve organize bir şekilde suikast saldırısı düzenleyen ve Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümüne neden olmakla yargılanan Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Ender Yıldız, Abdürrahim Çelik ve Cengiz Şener İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. KKTC’de ise tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in duruşmaları devam ediyor.

İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesinde başlayan ilk duruşmada, Mustafa Söylemez ilk kez konuştu.

Savunmasında KKTC polisini hedef alan Mustafa Söylemez mahkeme huzurunda verdiği ifadede, KKTC’ye gelme amacının “Yakındoğu Üniversitesi’nde hukuk okuduğunu, kaydının silindiğini ve kaydı yenilemek için” olduğunu söyledi.

GÜNDEM KIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre, Mustafa Söylemez’in mahkeme tutanaklarına geçen ifadesinin aksine, YDÜ Hukuk Fakültesi’nde Söylemez’in 2022 ders yılı içerisinde okul kaydını ne Online olarak ne de fiilen yenilemediği ortaya çıktı.

GÜNDEM KIBRIS’ın elde ettiği diğer bir bilgiye göre, Mustafa Söylemez’in en son ders kaydı 2018 ve 2019 yıllarında görünüyor.

Öte yandan KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in yargılanmasına yarın devam edilecek.