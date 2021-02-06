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“Mutant virüsün önü kesilmezse, yeni bir dalga olur”

HP Milletvekili ve Moleküler Biyolog Jale Refik Rogers, YDÜ’nün ülkede mutant virüs saptandığını açıkladığına işaret etti, üniversitenin Sağlık Bakanlığı ile bu verileri paylaşmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:23
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“Mutant virüsün önü kesilmezse, yeni bir dalga olur”

Rogers’in açıklaması şöyle:

“Bir üniversitemiz ülkemizde koronavirüs B.1.1.1.7 mutant varyantının saptandığını açıkladı. Bu varyantın bulunması ülkemizde salgının seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeli olan bir bulgudur.

Koronavirüs B.1.1.1.7 varyantı virüsün bulaşma hızını artıran ve hastalığın seyrini değiştirebilecek bir türdür.

Üniversitemizin Sağlık Bakanlığı ile bu verileri paylaşması büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonra vakit kaybetmeden Bulaşıcı Hastalıklar yasasında öngörülen Laboratuvar Komitesini ivedilikle kurarak, ülkemizde kamu ve üniversitelerde Moleküler Tanı çalışmaları yapan Moleküler Biyoloji ve Genetik uzmanı kişileri bu komiteye davet ederek, bu varyantla ilgili verileri değerlendirmeli, bundan sonrası için virüs analizleri için nasıl bir işbirliği yapılabileceğini, bu varyantın yayılımının yakından takip edilmesinin sağlaması için gerekli planlamayı ivedilikle yapmalıdır.

Ülkemizde bu varyantın dominant tür olarak yayılması ve önünü kesmek için gerekli önlemler alınmaması durumunda bu salgında yeni bir dalga anlamına gelecektir. Koronavirüsün hangi varyantı olduğuna bakılmaksızın halk olarak almamız gereken önlemler aynıdır.

Maske, mesafe, hijyen.”

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