Nagehan Şentürk mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 4 kişinin yaralandığı ve Ali Gökhan Demirbilek'in hayatını kaybettiği kazada sanık olarak bulunan Nagehan Şentürk, Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davada hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması ve muteber iki kefilin 200 bin TL'lik senet imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.