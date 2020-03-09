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Nalbantoğlu’nda 2 hasta karantinada

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 2 kişi ‘koronavirüsü’ şüphesiyle karantina altına alındı.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:42
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Nalbantoğlu’nda 2 hasta karantinada

İsveç’ten ülkemize gelip, farklı otellerde konaklayan biri 85 diğeri 94 yaşında iki turist,bugün tedavi altında alındı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 2 kişi ‘koronavirüsü’ şüphesiyle karantina altına alındı. İsveç’ten ülkemize gelip, farklı otellerde konaklayanbiri 85 diğeri 94 yaşında iki turist, bugün tedavi altında alındı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, karantina merkezinde tedavi altına alınan iki hastaya test yapıldığı, 83 yaşındaki hastanın sonucunun negatif çıktığı, diğer hastanın test sonucun da bu akşam saatlerinde çıkacağını açıkladı.

Çaygür, 83 yaşındaki hastanın gribal enfeksiyon geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 09.03.2020 21:01
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKKTCKoronavirüs
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