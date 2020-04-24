Nalbantoğlu’nda korkutan yangın!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Saat 19:50 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin çamaşırhane bölümünde bulunan aktif haldeki sanayi tipi çamaşır makinesinin motorunun sıkışması sonucu yangın meydana geldi.
Yangına hastane çalışanları yangın söndürme cihazı ile müdahale etti.
Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre makinenin elektrik aksamları ve motoru hasar gördü.
Itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Son Güncelleme: 24.04.2020 20:39