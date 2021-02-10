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NAMİ: “AKILCI EKONOMİ POLİTİKALARIYLA AYAKTA KALABİLİRİZ”

Dışişleri ve Ekonomi Eski Bakanı, CTP Milletvekili Özdil Nami, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:41
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NAMİ: “AKILCI EKONOMİ POLİTİKALARIYLA AYAKTA KALABİLİRİZ”


Dışişleri ve Ekonomi Eski Bakanı, CTP Milletvekili Özdil Nami, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Toplum içinde çok ciddi bir endişe olduğunu söyleyen Nami, “Ekonomik açıdan da ilgili tüm örgütler açıklamalar yapıyorlar. Öneriler sunuyorlar. İşsizlik her geçen gün artıyor. Biz neler yapılabileceğini sürecin en başından itibaren yazılı olarak da paylaşmıştık. Bu ekonomik kriz dönemlerinden vergi tahsilatı, iç borçlanma ve Türkiye’den gelecek olan kaynakla olur. Ekonomik daralmanın olduğu bu günlerde vergi tahsilatı da sıkıntıya düşeceğinden dolayı, kendi ayaklarımız üzerinde durmamız için akılcı bir şekilde bankalarla konuşulup, iç borçlanmaya gidilmeliydi. Uzun vadeli geri ödeme planı olacak şekilde borçlanırdınız. Biz akılcı ekonomi politikalarla ayakta kalabiliriz” dedi.   

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