Nami: Enerji Maliyetlerinin Düşmesi İçin Çalışıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, iş camiasının bir araya gelmesinin öneminde dikkat çekerek, bu toplantıların devam etmesi temennisinde bulundu.



Bakanlık olarak enerji maliyetlerinin düşmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Nami, 2-3 yıl içerisinde daha düşük enerji maliyetlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Nami, yerli ürünlerin daha fazla tüketilmesi konusuna da değinerek, bunun için üretim kalitesi ve istikrarın sağlanması gereğine dikkat çekti.



Üretim kalitesi ve istikrarının sağlanması için sanayicilerin ve işadamlarının desteklenmesi gerektiğini ve bakanlığa bağlı kurumların bu hedef doğrultusunda çalıştığını kaydeden Nami, yerli ürünlerin Türkiye’nin her tarafına ulaşması için de Türkiye’deki muhatapları ile görüşmeler yaptıklarını ve 2019’da bu konuda somut adımlar atacaklarını vurguladı.







ÖZYİĞİT: “YEREL ÜRETİM VE İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ İÇİN EĞİTİM BACAĞI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, yerel üretim ve istihdamın desteklenmesi için eğitim bacağı olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.



Mesleki teknik eğitim ve yüksek öğrenimde, sektörde ihtiyaç olan bölümlere burs verdiklerini belirten Özyiğit, önemli olan bu öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilmelerini sağlamak ve verilecek desteklerle önlerini açmak olduğunu kaydetti.



Güzelyurt, Beyarmudu, Karpaz ve İskele’deki okullarda mesleki eğitim için belediyeler, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, katılımcılardan beklentilerinin, ihtiyaçları doğrultusunda görüş ve önerileri iletmeleri ve bakanlığın gerekli bölümleri açabilmesi olduğunu belirtti.