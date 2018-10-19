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Nami, İzmir’e gidiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İzmir’de bugün düzenlenecek “Star Rafineri” tesisinin açılışına katılacak.

19 Ekim 2018 Cuma 09:00
Nami, İzmir’e gidiyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı İzmir’deki törene, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in davetlisi olarak katılacak olan Özdil Nami’ye, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ülkü Taşseven eşlik edecek.

AA’nın haberine göre, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen “STAR Rafinerisi”nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bugün İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dev yatırım Star Rafinerisi’nin Aliağa’da bugün düzenlenecek açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Rafineri, Türkiye’deki ilk “Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi”ne sahip proje olma özelliği de taşıyor

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanıÖzdil NamiIzmirStar RafineriGündemKıbrıs
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